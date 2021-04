Calcio in lutto. Il capitano è scomparso a soli 32 anni. Mistero sulle cause della morte: “Devastati” (Di sabato 3 aprile 2021) Ancora una tragedia nel mondo del Calcio. Sono ore di grande tristezza per la morte del calciatore, spento all’età di 32 anni per cause non ancora note. A dare la notizia la squadra inglese Yeovil Town Football Club sul suo profilo social. “Tutti allo Yeovil Town Football Club piangono la perdita del capitano Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento”, si legge. Il club militante in National League, la quinta serie del Calcio britannico, ha annunciato la morte del calciatore cresciuto nel vivaio del Wolverhampton e in forza alla compagine biancoverde dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Ancora una tragedia nel mondo del. Sono ore di grande tristezza per ladel calciatore, spento all’età di 32pernon ancora note. A dare la notizia la squadra inglese Yeovil Town Football Club sul suo profilo social. “Tutti allo Yeovil Town Football Club piangono la perdita delLee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacyfamiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento”, si legge. Il club militante in National League, la quinta serie delbritco, ha annunciato ladel calciatore cresciuto nel vivaio del Wolverhampton e in forza alla compagine biancoverde dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio lutto La Lazio ricorderà Daniel Guerini durante la sfida con lo Spezia ( COMUNICATI UFFICIALI LAZIO GUERINI - Il mondo del calcio ha dato l'addio a Daniel Guerini . Con un dolore ancora vivo e presente, la Lazio ha deciso ...e i calciatori scenderanno in campo con il lutto ...

"Addio Bebo, uomo generoso e dal cuore buono". A Trino nuovo lutto per il Covid Trino è in lutto per la morte di Eusebio Beccati, Bebo. Il covid si è portato via un altro cittadino ... e probabilmente saremmo finiti a parlare di calcio e ti avrei preso in giro per la tua Juve. Ti ...

Lutto nel mondo del calcio Vivere Jesi Morto Gabriele Nobile, giornalista sportivo. La Roma: «Ci mancherai» Lutto nel giornalismo sportivo romano ... È stato autore del libro "Ambiente romano - I campioni del calcio parlato", nel quale ha raccontato il mondo del giornalismo romano attraverso le "voci" di ...

Addio a Gilberto Focanti, “Tagnin”: calcio di Jesi e Vallesina in lutto Una vita di lavoro alla Pieralisi e di impegno sul campo come giocatore, allenatore e poi dirigente, quella di Gilberto Focanti, "Tagnin" ...

Lutto nel giornalismo sportivo romano ... È stato autore del libro "Ambiente romano - I campioni del calcio parlato", nel quale ha raccontato il mondo del giornalismo romano attraverso le "voci" di ...
Una vita di lavoro alla Pieralisi e di impegno sul campo come giocatore, allenatore e poi dirigente, quella di Gilberto Focanti, "Tagnin" ...