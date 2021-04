AstraZeneca, in Gran Bretagna 7 decessi per trombosi su 18 milioni di vaccinati (Di sabato 3 aprile 2021) Vaccino Covid, in Gran Bretagna sette decessi per casi di trombosi su 18 milioni di vaccinati con AstraZeneca. In Gran Bretagna si contano 7 decessi per trombosi su 18 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca. I dati sono quelli dell’ente regolatore britannico che confermano la valutazione dell’Ema, secondo cui il vaccino in questione è sicuro oltre che efficace. AstraZeneca, in Gran Bretagna sette decessi per trombosi su 18 milioni di persone vaccinate Nel comunicare i dati le autorità britanniche ribadiscono che non ci sono evidenze di un nesso causale ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021) Vaccino Covid, insetteper casi disu 18dicon. Insi contano 7persu 18di persone vaccinate con. I dati sono quelli dell’ente regolatore britannico che confermano la valutazione dell’Ema, secondo cui il vaccino in questione è sicuro oltre che efficace., insettepersu 18di persone vaccinate Nel comunicare i dati le autorità britanniche ribadiscono che non ci sono evidenze di un nesso causale ...

Advertising

news_mondo_h24 : AstraZeneca, in Gran Bretagna 7 decessi per trombosi su 18 milioni di vaccinati - Bimbamixx : Per quelli che ' Andrà tutto bene ! ' E che in Gran Bretagna è tutto ok ! Fan culo .. Vaccino AstraZeneca: 7 morti… - cicoria_e : Vaccino AstraZeneca: 7 morti per trombosi in Gran Bretagna dopo l'iniezione - infoitinterno : Coaguli di sangue dopo AstraZeneca: sette morti in Gran Bretagna - infoitinterno : AstraZeneca, in Gran Bretagna 7 morti per trombosi dopo il vaccino su 18 milioni di dosi -