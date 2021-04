Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021)2 APRILEORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA FIORENTINI A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE, ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A VITINIA, VERSO OSTIA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA TRA FLAMINIA E TIBURTINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA-LIDO LA CIRCONE E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, PER UN GUASTO TECNICO IN CORSO LE VERIFICHE ALL’INFRASTRUTTURA E’ ATTIVO IL SERVIZIO BUS TRA ...