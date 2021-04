Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 2/04/21 (Di venerdì 2 aprile 2021) La vedete l’espressione qui sopra, così colma di disgusto e ribrezzo? Ecco, è esattamente la stessa che assumo io quando scopro che mi toccherà commentare l’ennesima, inutile, raccapricciante, frustrante, imbarazzante e rivoltante puntata su Gemma Galgani. Ma cosa si può dire ancora che non abbiamo già detto altre MILLEMILA VOLTE, negli anni, di fronte alle sceneggiate patetiche che imbastisce questa donna? Ma come mai quelli che posseggono l’aggeggio che misura lo share non fanno un’opera pia e si guardano qualche serie su Netflix, quando su Canale 5 gli appare Gemmona? Glielo paghiamo noi l’abbonamento, se ci risparmiano ‘sto scempio. Quello che mi preoccupa è che ci sia ancora qualcuno, là fuori, disposto a concedere la buona fede ad una come lei che nel giro di UNA SETTIMANA è riuscita a: – uscire con Domenico (anche se non le piaceva per niente), e se non ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 aprile 2021) La vedete l’espressione qui sopra, così colma di disgusto e ribrezzo? Ecco, è esattamente la stessa che assumo io quando scopro che mi toccherà commentare l’ennesima, inutile, raccapricciante, frustrante, imbarazzante e rivoltantesu Gemma Galgani. Ma cosa si può dire ancora che non abbiamo già detto altre MILLEMILA VOLTE, negli anni, di fronte alle sceneggiate patetiche che imbastisce questa donna? Ma come mai quelli che posseggono l’aggeggio che misura lo share non fanno un’opera pia e si guardano qualche serie su Netflix, quando su Canale 5 gli appare Gemmona? Glielo paghiamo noi l’abbonamento, se ci risparmiano ‘sto scempio. Quello che mi preoccupa è che ci sia ancora qualcuno, là fuori, disposto a concedere la buona fede ad una come lei che nel giro di UNA SETTIMANA è riuscita a: – uscire con Domenico (anche se non le piaceva per niente), e se non ...

