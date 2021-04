Uomini e donne: Elga Enardu positiva al Covid (Di venerdì 2 aprile 2021) Come sta Elga Enardu, ex tronista di Uomini e donne e sorella di Serena? Le due gemelle sono risultate entrambe positive al Covid-19 dopo essere state a Milano per un intervento di Elga. E come sta la ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex fidanzata di Pago? Dopo Serena, anche Elga Enardu, entrambe ex troniste di Uomini e donne, è risultata positiva al Coronavirus. Le due gemelle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 aprile 2021) Come sta, ex tronista die sorella di Serena? Le due gemelle sono risultate entrambe positive al-19 dopo essere state a Milano per un intervento di. E come sta la ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex fidanzata di Pago? Dopo Serena, anche, entrambe ex troniste di, è risultataal Coronavirus. Le due gemelle Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - marcodimaio : Oggi 1 aprile, #40anni della #poliziadistato. Con la legge 121 del 1981 l’Italia trasformò il Corpo delle guardie d… - Antonio_Tajani : Auguri alla @poliziadistato che oggi compie 40 anni. Un ringraziamento alle donne e agli uomini che ogni giorno tut… - sonnycole : RT @pinapic: Non è più tollerabile leggere parole irrispettose contro le donne vittime di violenza. Basta fondi pubblici ai giornali che us… - loris76181678 : RT @fnpcisler: #9aprile21 dalle ore 15:00 in videoconferenza presenteremo il libro: 'La speranza ha i colori dell'arcobaleno'- La pandemia… -