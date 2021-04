Advertising

VAIstradeanas : 10:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - PLRomaCapitale : #Roma - Via Salaria - #Incidente e traffico rallentato altezza Svincolo A1 Diramazione Roma Nord in direzione Roma Centro - LuceverdeRoma : ?[AGG] #Roma - Raccordo Anulare #incidente RIMOSSO #traffico REGOLARE #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-04-2021 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...ma Fiumicino dove si sta in coda a partire dall'uscita per il grande raccordoincolonnato sulla via Flaminia tra il raccordo via di Grottarossa verso il centro è chiusa per lavori la......coda per incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra via della Magliana via Ostiense Per lo stesso motivo ci sono difficoltà di immissione sul raccordo per ilin arrivo da...ROMA Gettano Dispositivi Medici, Medicinali Scaduti, Toner E Stampate nel cassonetto della raccolta differenziata: denunciati Una pattuglia della Polizia Locale ha individuato due cittadini italiani d ...Roma – Proponevano illegalmente al pubblico dosi di vaccino ... autorizzati a beneficio di organizzazioni criminali intente unicamente a monopolizzarne il traffico clandestino e truffare gli ignari ...