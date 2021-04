Traffico Roma del 02-04-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra La Rustica è l'uscita per laL'Aquila poi sul percorso Urbano dell'a24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale verso il centro ricordiamo che sulla-fiumicino per lavori è chiuso il tratto tra via della Magliana via Laurentina verso l'Eur a mentre per interventi relativi alla demolizione del tratto sopraelevato della tangenziale a partire da oggi e sino al prossimo 30 settembre saranno chiuse via Lorenzo il Magnifico all'altezza di via Teodorico e la circonvallazione Nomentana da via Lorenzo il Magnifico fino a via Guido Mazzoni