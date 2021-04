The Falcon and The Winter Soldier 1×03 recensione: Il Barone Zemo è tornato! (Di venerdì 2 aprile 2021) Eccoci ad un’altro appuntamento con The Falcon and The Winter Soldier, come sempre disponibile da oggi su Disney+( se non sei ancora abbonato, clicca qui)! in queste prime 2 puntate possiamo ritenerci più che soddisfatti da quanto visto. La storia sembra stia prendendo una piega molto interessante e gli spunti sono già tantissimi. Infatti non a caso, in settimana il sito Parrot Analytics ha dichiarato che al momento è la serie più vista al mondo. Un grandissimo risultato per i Marvel Studios, contando anche il successo ottenuto con WandaVision. Ma dove eravamo rimasti la scorsa puntata? Il nuovo Captain America ha fatto il suo esordio, in realtà maniera più che dignitosa. Come detto già la scorsa settimana, tralasciando le facili battute su orecchie a sventola e super mascella, ci troviamo di fronte ad personaggio ben strutturato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Eccoci ad un’altro appuntamento con Theand The, come sempre disponibile da oggi su Disney+( se non sei ancora abbonato, clicca qui)! in queste prime 2 puntate possiamo ritenerci più che soddisfatti da quanto visto. La storia sembra stia prendendo una piega molto interessante e gli spunti sono già tantissimi. Infatti non a caso, in settimana il sito Parrot Analytics ha dichiarato che al momento è la serie più vista al mondo. Un grandissimo risultato per i Marvel Studios, contando anche il successo ottenuto con WandaVision. Ma dove eravamo rimasti la scorsa puntata? Il nuovo Captain America ha fatto il suo esordio, in realtà maniera più che dignitosa. Come detto già la scorsa settimana, tralasciando le facili battute su orecchie a sventola e super mascella, ci troviamo di fronte ad personaggio ben strutturato ...

Advertising

NerdcomikIt : RT @DisneyPlusIT: È il momento per un cambio di location ?? Il terzo episodio della Serie Originale Marvel Studios, The Falcon and The Wint… - deanelaveau : voglio morire ogni volta che finisco una puntata di the falcon and the winter soldier vi giuro soffro ad aspettare un’intera settimana - mary_ravenclaw : Per ora Wandavision mi ha presa di più rispetto a Falcon and the Winter Soldier, ovviamente parlo per me e parlo a serie non conclusa - PopspaceI : Siamo arrivati al giro di boa, il terzo episodio che segna la metà della serie, l’episodio più lungo di The Falcon… - ALOHM0RA : Ma perché ho silenziato l'hashtag di the Falcon and the Winter soldier ma mi appare comunque nella home? -