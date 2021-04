Sul traghetto con mezzo milione di euro in contanti: 'Devo comprare casa in Grecia'. Maxi sequestro (Di venerdì 2 aprile 2021) ANCONA - Alla domanda di rito 'Nulla da dichiarare?' ha risposto 'no', ma dai suoi bagagli spuntano banconote per quasi mezzo milione di euro e scatta il Maxi sequestro all'imbarco dei traghetti ad ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 2 aprile 2021) ANCONA - Alla domanda di rito 'Nulla da dichiarare?' ha risposto 'no', ma dai suoi bagagli spuntano banconote per quasidie scatta ilall'imbarco dei traghetti ad ...

