Sossio Aruta e Ursula Bennardo senza lavoro | ecco cosa fanno per sopravvivere

(Di venerdì 2 aprile 2021) In una recente intervista,hanno rivelato alcune problematiche che stanno affrontando a causa della diffusione del covid. I loro problemi riguardano, soprattutto, la sfera economica, in quanto entrambi si sono trovati a perdere il. Malgrado il difficile momento, però, i due hanno ammesso che si stanno dando molto da fare per cercare di racimolare qualche soldo e mantenere la loro famiglia. Scopriamo, dunque, come hanno deciso di rimboccarsi le maniche per fare fronte a questa difficile situazione. Le parole disui problemi economicisono tra le coppie più chiacchierate nate nel programma Uomini e Donne. Dopo numerosi ...

e Ursula Bennardo senza lavoro per il Covid/ "Riusciamo a stare a galla" Al Bano 'Vacanze in Italia no, all'Estero sì? Pazzie italiane' Al centro del suo intervento in radio c'è proprio ...e Ursula Bennardo formano una delle coppie più belle e amate della storia del trono over di Uomini e Donne. Il sentimento, nato nel programma di Maria De Filippi è cresciuto giorno dopo ...Nota coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne fa sapere di essere rimasta senza lavoro a causa dell'emergenza Coronavirus, di chi si tratta.Sossio Aruta e Ursula Bennardo senza lavoro a causa del covid. La coppia di Uomini e donne racconta: "Riusciamo a restare a galla".