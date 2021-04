Silent Hill per PS1 andrà perso una volta che Sony chiuderà gli store PS3, PSP e PS Vita (Di venerdì 2 aprile 2021) L'annuncio di Sony Interactive Entertainment riguardo la chiusura degli store PS3, PSP e PS Vita è stato oggetto di un'ondata di critiche. Dopotutto, la conservazione dei giochi digitali è qualcosa che dovremmo tutti considerare, e le ripercussioni derivanti dalla chiusura sono piuttosto importanti: una volta chiusi gli store, non si potrà più scaricare alcun titolo per i formati PS3, PS Vita e PSP. Sebbene ci siano una miriade di titoli che saranno influenzati da questa decisione, considerate che l'originale Silent Hill non sarà più legalmente scaricabile su qualsiasi console PlayStation. Se volete giocare all'amato titolo di Konami del 1999 sulla vostra PS3, PS Vita o PSP, dovrete scaricarlo ora. Il fatto che Silent ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) L'annuncio diInteractive Entertainment riguardo la chiusura degliPS3, PSP e PSè stato oggetto di un'ondata di critiche. Dopotutto, la conservazione dei giochi digitali è qualcosa che dovremmo tutti considerare, e le ripercussioni derivanti dalla chiusura sono piuttosto importanti: unachiusi gli, non si potrà più scaricare alcun titolo per i formati PS3, PSe PSP. Sebbene ci siano una miriade di titoli che saranno influenzati da questa decisione, considerate che l'originalenon sarà più legalmente scaricabile su qualsiasi console PlayStation. Se volete giocare all'amato titolo di Konami del 1999 sulla vostra PS3, PSo PSP, dovrete scaricarlo ora. Il fatto che...

