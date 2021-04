Serie C | focolaio nel Catanzaro | 10 positivi al Covid-19 nel gruppo squadra

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tegola in casa.Otto mesi dopo dall'ultima volta, il-19 torna a colpire il, che si aggiunge così alla già lunga lista diritrovatesi a fare i conti con il virus. La società giallorossa, a seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati asquadre e staff, ha riscontrato ben 10tà. A comunicarlo tramite una nota ufficiale, è lo stesso club calabrese."La società Uscomunica di aver ricevuto nella tarda serata di ieri gli esiti dei tamponi antigenici effettuati nell’ambito dei protocolliprevisti dalla Figc, che hanno evidenziato dieci casi dità nel. Questa mattina, sempre in ottemperanza dei protocolli sanitari, verrà ...

... che erano in azzurro con Leonardo Bonucci e gli altri componenti dello staff risultati positivi, e quello polacco di Wojciech Szczsny, reduce dalla settimana neldella nazionale con quattro ...... dall'altra parte questointerno alla Nazionale ha riacceso l'attenzione sulla questione. VIRGILIO SPORT - 02 - 04 - 2021 13:21 Tutti i giocatori diA positivi al coronavirusFocolaio in nazionale, si aggrava il bilancio dei positivi ... Il successo per 2-0 della squadra azzurra presenta un conto salatissimo, che avrà conseguenze anche sulla Serie A. Dopo la positività di ...Desta preoccupazione anche per la Serie A il focolaio che si è generato in Nazionale. A chiedere massima attenzione e pieno rispetto delle regole è Gianni Nanni, direttore sanitario del Bologna e ...