Regé-Jean Page non sarà nella seconda stagione di Bridgerton (Di venerdì 2 aprile 2021) Bridgerton è stata una delle serie più viste di sempre su Netflix. Parte del grande successo di questo show è dovuta anche a quel gran belloccio di Regé-Jean Page. Eppure oggi è arrivata la notizia choc: il Duca di Hastings non sarà presente nella seconda stagione del telefilm (che si concentrerà su Lord Anthony Bridgerton). La notizia è stata data in esclusiva dall’attendibilissimo Variety e poco fa l’ha confermata anche Lady Whistledown sul profilo Twitter ufficiale di Bridgerton. “Il personaggio centrale della prima stagione non sarà nella seconda. – si legge sul portale amaericano – Questa novità non è certo una cosa scioccante per l’attore, che ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 aprile 2021)è stata una delle serie più viste di sempre su Netflix. Parte del grande successo di questo show è dovuta anche a quel gran belloccio di. Eppure oggi è arrivata la notizia choc: il Duca di Hastings nonpresentedel telefilm (che si concentrerà su Lord Anthony). La notizia è stata data in esclusiva dall’attendibilissimo Variety e poco fa l’ha confermata anche Lady Whistledown sul profilo Twitter ufficiale di. “Il personaggio centrale della primanon. – si legge sul portale amaericano – Questa novità non è certo una cosa scioccante per l’attore, che ...

