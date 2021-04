Quello che veramente importa fu dedicato a Paul Newman: ecco perché (Di venerdì 2 aprile 2021) Quello che veramente importa è un film del 2017 dedicato alla memoria di un celebre attore, pilota e filantropo statunitense: Paul Newman. Quello che veramente importa è un film del 2017, diretto da Paco Arango, dedicato a Paul Newman: l'attore che lanciò una rete mondiale di campi vacanza gratuiti per bambini molto malati o affetti da patologie croniche chiamata Serious Fun Children's Network. Durante i titoli di coda della pellicola sono presenti molte riprese di bambini che giocano presso i campi della rete mondiale creata da Newman ed alla fine compare anche una dedica che porta il nome del noto filantropo, pilota di auto da corsa e attore statunitense. La ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021)cheè un film del 2017alla memoria di un celebre attore, pilota e filantropo statunitense:cheè un film del 2017, diretto da Paco Arango,: l'attore che lanciò una rete mondiale di campi vacanza gratuiti per bambini molto malati o affetti da patologie croniche chiamata Serious Fun Children's Network. Durante i titoli di coda della pellicola sono presenti molte riprese di bambini che giocano presso i campi della rete mondiale creata daed alla fine compare anche una dedica che porta il nome del noto filantropo, pilota di auto da corsa e attore statunitense. La ...

