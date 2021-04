Pasqua zona rossa, stretta sui controlli (Di venerdì 2 aprile 2021) Italia zona rossa per Pasqua con controlli rafforzati su tutto il territorio. Una stretta, adottata per contenere il contagio da coronavirus, che riguarda gli spostamenti ma anche parchi, litorali e aree a rischio assembramenti. Così il Viminale dopo la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “In vista delle Festività Pasquali, l’attenzione dei dispositivi territoriali di controllo sarà rivolta, come lo scorso anno, alla verifica del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti. Verranno intensificati i controlli nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Italiaperconrafforzati su tutto il territorio. Una, adottata per contenere il contagio da coronavirus, che riguarda gli spostamenti ma anche parchi, litorali e aree a rischio assembramenti. Così il Viminale dopo la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “In vista delle Festivitàli, l’attenzione dei dispositivi territoriali di controllo sarà rivolta, come lo scorso anno, alla verifica del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti. Verranno intensificati inelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle ...

