Omicidio Pasquini | le dichiarazioni del padre di Alfredo

(Di venerdì 2 aprile 2021) Loris, il 75enne che pochi giorni fa ha ucciso il figliodi 27 anni al culmine di un litigio, ha reso le suealla polizia. L’uomo, 73enne ferroviere in pensione ed ex militare dell’esercito, ha parlato al pm ribadendo i maltrattamenti che da anni subiva da parte del figlio. Aveva già fatto una denuncia nel 2013 e una nel 2015 ma poi aveva deciso di ritirarle perché “era pur sempre mio figlio e io suo, non me la sono sentita di andare avanti”. Un rapporto difficile ed esacerbato da continui contrasti, quello tra Loris ed. Fino a che, 3 giorni fa, durante un litigioè uscito in strada e ha iniziato a prendere a calci la macchina del, che a quel punto ha preso la pistola e ha esploso un colpo alla giugulare ...

Rispondendo in videoconferenza al gip Sonia Piermartini ha ribadito la versione già espressa in prima battuta ai carabinieri Loris, il 72enne arrestato lunedì sera con l'accusa di aver ......per Loris, ha avanzato anche la richiesta di una perizia psichiatrica con l'intento, quindi, di dimostrarne l'eventuale incapacità di intendere e di volere al momento dell'Loris Pasquini, il 75enne che pochi giorni fa ha ucciso il figlio Alfredo di 27 anni al culmine di un litigio, ha reso le sue dichiarazioni alla polizia. L’uomo, 73enne ferroviere in pensione ed ex ...Loris Pasquini aveva denunciato il figlio Alfredo per maltrattamenti ... video con il carcere di Montacuto dove l’uomo è detenuto con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Il giudice si è ...