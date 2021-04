Oddworld: Soulstorm su PS Plus solo in versione PS5, annunciati i requisiti PC – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Oddworld: Soulstorm sarà gratis per gli abbonati PS Plus solo in versione PS5, senza downgrade alla versione PS4, e sono stati annunciati i requisiti PC.. Oddworld: Soulstorm sarà gratuito per gli abbonati a PS Plus solo nella versione PS5: gli sviluppatori hanno chiarito la questione nelle scorse ore, dicendo che non sarà possibile effettuare un downgrade all’edizione PS4. Caratterizzato da una campagna della durata di almeno 20 ore, Oddworld: Soulstorm offrirà l’upgrade gratuito agli utenti che acquisteranno il gioco in versione PlayStation 4, ma come detto non sarà possibile effettuare il percorso inverso. ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021)sarà gratis per gli abbonati PSinPS5, senza downgrade allaPS4, e sono statiPC..sarà gratuito per gli abbonati a PSnellaPS5: gli sviluppatori hanno chiarito la questione nelle scorse ore, dicendo che non sarà possibile effettuare un downgrade all’edizione PS4. Caratterizzato da una campagna della durata di almeno 20 ore,offrirà l’upgrade gratuito agli utenti che acquisteranno il gioco inPlayStation 4, ma come detto non sarà possibile effettuare il percorso inverso. ...

