Minacce via email al ministro Speranza: 4 indagati. C'è anche un siciliano (Di venerdì 2 aprile 2021) Quattro persone sono indagate perché ritenute responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose email dal contenuto gravemente minaccioso al ministro della Salute Roberto Speranza. A essere indagati per minaccia aggravata ,grazie all'utilizzo di sofisticate tecniche investigative telematiche messe in campo dai Carabinieri del Nas sotto il coordinamento della Procura capitolina, sono

