Mastella | “Proteste commercianti? Noi sindaci abbiamo le mani legate”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giornata di donazioni a Palazzo Mosti. Il sindaco Clementeha ricevuto i ‘Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo Chiaravalle’, associazione che ha voluto donare alla città 10mila mascherine destinate ai servizi sociali del capoluogo. A questa donazione si è aggiunta quella della Conad di Arpaia e Airola che ha consegnato al primo cittadino 150 colombe da devolvere alle associazioni cittadine. L’occasione persi è rivelata utile per esporre un parere sui temi caldi della settimana santa: “Vedo molta difficoltà nel rispettare le regole, forte tristezza e in parte voglia di buttare tutto all’aria. C’è una comprensibile stanchezza ma bisogna resistere e guardare ai mesi che verranno, ogni tunnel ha una via d’uscita e riusciremo a sbarazzarci anche del Covid”. L’attenzione negli ultimi giorni è ...

