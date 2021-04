Marchisio: “Il calo della Juventus già con Allegri. Ora ci vuole unità d’intenti altrimenti…” (Di venerdì 2 aprile 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Claudio Marchisio a La Gazzetta dello Sport. Il Principino, ex centrocampista anche della Juventus, ha voluto parlare proprio dei bianconeri e della stagione, al momento negativa, della Vecchia Signora. Un momento davvero complicato che conferma un declino che, secondo l'ex giocatore, era già iniziato da tempo...Marchisio: "Juve in calo già con Allegri"caption id="attachment 855173" align="alignnone" width="781" Claudio Marchisio (getty images)/caption"Il calo della Juventus è iniziato l'ultimo anno di Allegri", ha affermato Marchisio. " In questa stagione rispetto alle due precedenti è mancato solo lo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Claudioa La Gazzetta dello Sport. Il Principino, ex centrocampista anche, ha voluto parlare proprio dei bianconeri estagione, al momento negativa,Vecchia Signora. Un momento davvero complicato che conferma un declino che, secondo l'ex giocatore, era già iniziato da tempo...: "Juve ingià con"caption id="attachment 855173" align="alignnone" width="781" Claudio(getty images)/caption"Ilè iniziato l'ultimo anno di", ha affermato. " In questa stagione rispetto alle due precedenti è mancato solo lo ...

Advertising

GoalItalia : L’annata più dura per la Juve, Marchisio: “Il calo era iniziato già con Allegri, stagione fallimentare senza Champi… - ItaSportPress : Marchisio: 'Il calo della Juventus già con Allegri. Ora ci vuole unità d'intenti altrimenti...' -… - http_gayalaand : RT @AfricanoPublio: Claudio Marchisio: 'Il calo della Juve è iniziato l'ultimo anno di Allegri: in questa stagione, rispetto alle due prece… - GiAdUzZoLa90 : RT @AfricanoPublio: Claudio Marchisio: 'Il calo della Juve è iniziato l'ultimo anno di Allegri: in questa stagione, rispetto alle due prece… - theclaw96 : RT @GoalItalia: L’annata più dura per la Juve, Marchisio: “Il calo era iniziato già con Allegri, stagione fallimentare senza Champions” ??… -