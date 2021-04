LIVE Moto3, GP Doha 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP2 (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 17.13 Problemi per il francese Lorenzo Fellon, nuovo volto del SIC58 Squadra Corse. 17.12 Il crono migliore di settimana scorsa è stato realizzato dal giapponese Kaito Toba (Green Power) in 2.04.8. 17.12 I piloti scendono in pista per i primi chilometri della serata. Attendiamo i primi riscontri cronometrici. 17.10 bandiera verde! Scatta la FP2 del GP di Doha per i protagonisti della Moto3. 17.08 Si accendono i riflettori sul circuito di Losail, unico tracciato che accoglie in notturna il Motomondiale. Ricordiamo che, in via eccezionale, il week-end che stiamo vivendo è ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 17.13 Problemi per il francese Lorenzo Fellon, nuovo volto del SIC58 Squadra Corse. 17.12 Il crono migliore di settimana scorsa è stato realizzato dal giapponese Kaito Toba (Green Power) in 2.04.8. 17.12 I piloti scendono in pista per i primi chilometri della serata. Attendiamo i primi riscontri cronometrici. 17.10Scatta la FP2 del GP diper i protagonisti della. 17.08 Si accendono i riflettori sul circuito di Losail, unico tracciato che accoglie in notturna il Motomondiale. Ricordiamo che, in via eccezionale, il week-end che stiamo vivendo è ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP2 sessione decisiva per accedere alla Q2 - #Moto3… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar 2 FP1: @jaume_masia precede @dennisfoggia71 - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar 2 FP1: @jaume_masia precede @dennisfoggia71 - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: Masià e Guevara dettano il passo bene Migno e Foggia - #Moto3 #DIRETTA: #Masià… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: Masià e Guevara dettano il passo bene Migno e Foggia - #Moto3 #DIRETTA: #Masià… -