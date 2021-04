Ligabue, il secondo album “Lambrusco coltelli rose & pop corn” in edicola dal 6 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Arriva il 6 aprile in edicola per la collana “Ora e allora” il secondo album di Ligabue “Lambrusco coltelli rose & pop corn”. A 30 anni dall’uscita dell’originale, il disco viene ora stampato per la collezione che raccoglie la discografia completa del grande rocker. Il CD, in formato digipack, contiene un libretto arricchito da foto e un’intervista inedita in cui il Liga racconta la nascita dei dieci brani che lo compongono. Dopo “Ligabue”, la seconda uscita della collana è dedicata al lavoro che fu premiato con 5 dischi di platino, confermando e consolidando la presenza dell’artista nella scena musicale italiana. Uscito per la prima volta nel 1991 per Warner Music ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Arriva il 6inper la collana “Ora e allora” ildi; pop”. A 30 anni dall’uscita dell’originale, il disco viene ora stampato per la collezione che raccoglie la discografia completa del grande rocker. Il CD, in formato digipack, contiene un libretto arricchito da foto e un’intervista inedita in cui il Liga racconta la nascita dei dieci brani che lo compongono. Dopo “”, la seconda uscita della collana è dedicata al lavoro che fu premiato con 5 dischi di platino, confermando e consolidando la presenza dell’artista nella scena musicale italiana. Uscito per la prima volta nel 1991 per Warner Music ...

Advertising

giulio_galli : Comunque secondo me 'mi ci pulisco il cuore' è la frase (e il titolo!) più infelice di tutta la produzione di… - GraRulli : Secondo me @ligabue deve riscrivere la sua canzone, come parte due o to be continued, È VENERDÌ NON MI ROMPETE I C.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligabue secondo Francesco De Gregori, i 70 anni del principe dei cantautori poeti L'arrivo della polizia interrompe la serata e secondo le ricostruzioni di stampa dell'epoca De ... 'Era una festa' di Edoardo Bennato e anche la recente 'Nel tempo' di Luciano Ligabue. Intorno all '...

In edicola Lambrusco coltelli rose & pop corn, 2° album di Ligabue Questo il piano delle uscite: Ligabue (1990) Lambrusco coltelli rose & pop corn (1991) ...come va? (2002) Giro d'Italia (2003) ( 2 CD ) Nome e cognome (2005) Primo tempo (2007) ( CD + DVD ) Secondo ...

In edicola Lambrusco coltelli rose & pop corn, 2° album di Ligabue Sardegna Reporter Ligabue la seconda uscita della collana “Ora e allora” Arriva il 6 aprile in edicola per la collana “Ora e allora” il secondo album di Ligabue “Lambrusco coltelli rose & pop corn”. A 30 anni dall’uscita dell’originale, il disco viene ora stampato per la c ...

Ligabue: “Lambrusco coltelli rose & pop corn” Arriva il 6 aprile in edicola per la collana “Ora e allora” il secondo album di Ligabue “Lambrusco coltelli rose & pop corn”. La seconda uscita della collana “Ora e Allora” con la discografia ...

L'arrivo della polizia interrompe la serata ele ricostruzioni di stampa dell'epoca De ... 'Era una festa' di Edoardo Bennato e anche la recente 'Nel tempo' di Luciano. Intorno all '...Questo il piano delle uscite:(1990) Lambrusco coltelli rose & pop corn (1991) ...come va? (2002) Giro d'Italia (2003) ( 2 CD ) Nome e cognome (2005) Primo tempo (2007) ( CD + DVD )...Arriva il 6 aprile in edicola per la collana “Ora e allora” il secondo album di Ligabue “Lambrusco coltelli rose & pop corn”. A 30 anni dall’uscita dell’originale, il disco viene ora stampato per la c ...Arriva il 6 aprile in edicola per la collana “Ora e allora” il secondo album di Ligabue “Lambrusco coltelli rose & pop corn”. La seconda uscita della collana “Ora e Allora” con la discografia ...