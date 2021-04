L’amore forte che vince la morte (Di venerdì 2 aprile 2021) La morte accade in un giorno e in un’ora precisi. Ma la sua ombra ci accompagna lungo tutta l’esistenza. Non soltanto quando celebriamo il lutto delle persone care, ma anche quando facciamo esperienza del nostro limite e dell’irreversibilità delle nostre scelte, non solo di quelle subite. La morte anticipa e compie la verità dell’umano. Oggi scopriamo che vale anche per la verità di Dio. Sotto la croce di Gesù molti fuggono. C’è da chiedersi come possa considerarsi amico chi non resiste di fronte allo strazio. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 aprile 2021) Laaccade in un giorno e in un’ora precisi. Ma la sua ombra ci accompagna lungo tutta l’esistenza. Non soltanto quando celebriamo il lutto delle persone care, ma anche quando facciamo esperienza del nostro limite e dell’irreversibilità delle nostre scelte, non solo di quelle subite. Laanticipa e compie la verità dell’umano. Oggi scopriamo che vale anche per la verità di Dio. Sotto la croce di Gesù molti fuggono. C’è da chiedersi come possa considerarsi amico chi non resiste di fronte allo strazio.

