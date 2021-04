‘Io, lei e le altre’ racconta la violenza di genere attraverso lo sdoppiamento (Di venerdì 2 aprile 2021) di Federica Pistono* Nel panorama della narrativa araba tradotta in italiano, in questi primi mesi del 2021, spicca il romanzo di Jana Fawaz Elhassan Io, lei e le altre (MR Editori, 2021, trad. A. Kelany), in parte perché inaugura una collana dedicata interamente alle scrittrici arabe e all’universo femminile e in parte per la drammaticità delle tematiche affrontate. Nel romanzo, ambientato in Libano ai nostri giorni, l’attenta introspezione psicologica si intreccia alla narrazione della violenza di genere. Una donna libanese racconta cosa significhi appartenere all’altra metà del cielo nel suo paese, narrando le difficoltà dei rapporti familiari, la brutalità fra le mura domestiche, le lotte per superare gli stereotipi, le sofferenze patite per conquistare una libertà e una serenità tutt’altro che scontate. La protagonista, Sahar, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) di Federica Pistono* Nel panorama della narrativa araba tradotta in italiano, in questi primi mesi del 2021, spicca il romanzo di Jana Fawaz Elhassan Io, lei e le altre (MR Editori, 2021, trad. A. Kelany), in parte perché inaugura una collana dedicata interamente alle scrittrici arabe e all’universo femminile e in parte per la drammaticità delle tematiche affrontate. Nel romanzo, ambientato in Libano ai nostri giorni, l’attenta introspezione psicologica si intreccia alla narrazione delladi. Una donna libanesecosa significhi appartenere all’altra metà del cielo nel suo paese, narrando le difficoltà dei rapporti familiari, la brutalità fra le mura domestiche, le lotte per superare gli stereotipi, le sofferenze patite per conquistare una libertà e una serenità tutt’altro che scontate. La protagonista, Sahar, ...

