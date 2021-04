«In Italia la palla non corre, è un deficit tecnico e tattico». Tecnici e preparatori danno ragione ad Allegri (Di venerdì 2 aprile 2021) Il concetto, espresso per l’ennesima volta da Massimiliano Allegri al club di Caressa, non era una banalità butta lì a caso: il calcio Italiano è lento, poco tecnico, e infine noioso. Per vari motivi, molti dei quali identificati anche dall’ex allenatore della Juventus: nelle giovanili Italiane s’è persa per strada la qualità. Oggi la Gazzetta dello Sport dedica una pagina per approfondire il tema, ascoltando un po’ di addetti ai lavori. La premessa è che non è vero che in Italia si gioca meno che nel resto d’Europa che conta. “Anzi. In media, il tempo effettivo di una partita di Serie A è superiore”. “Però, non è quanto si gioca, ma come. Cioè, quanto veloce rotola la palla. E all’estero viaggia di più, perché i giocatori corrono con più ritmo e aggressività, perché più liberi di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Il concetto, espresso per l’ennesima volta da Massimilianoal club di Caressa, non era una banalità butta lì a caso: il calciono è lento, poco, e infine noioso. Per vari motivi, molti dei quali identificati anche dall’ex allenatore della Juventus: nelle giovaniline s’è persa per strada la qualità. Oggi la Gazzetta dello Sport dedica una pagina per approfondire il tema, ascoltando un po’ di addetti ai lavori. La premessa è che non è vero che insi gioca meno che nel resto d’Europa che conta. “Anzi. In media, il tempo effettivo di una partita di Serie A è superiore”. “Però, non è quanto si gioca, ma come. Cioè, quanto veloce rotola la. E all’estero viaggia di più, perché i giocatori corrono con più ritmo e aggressività, perché più liberi di ...

