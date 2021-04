Gp Melbourne: nuovo layout per il circuito di Albert Park (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Gp di Melbourne cambia look per la stagione 2021 della Formula Uno. Il tracciato di Albert Park, avrà un nuovo layout per rendere la pista più veloce e favorire maggiormente i sorpassi. Kimi Raikkonen contro il suo ingegnere: “Non capisci” Gp Melbourne: i tempi dei giri diminuiranno? Il circuito di Albert Park è in piena fase di ristrutturazione. Il tracciato dovrà essere pronto per il gran premio annuale della Formula Uno, in programma per il 21 novembre 2021. Il tracciato verrà sottoposto a modifiche anche per favorire i sorpassi, rendendo il gran premio più emozionante e coinvolgente. Le modifiche riguardano punti cardini del circuito: curva 1 verrà allargata di 2,5 metri sulla destra. Stesso discorso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Gp dicambia look per la stagione 2021 della Formula Uno. Il tracciato di, avrà unper rendere la pista più veloce e favorire maggiormente i sorpassi. Kimi Raikkonen contro il suo ingegnere: “Non capisci” Gp: i tempi dei giri diminuiranno? Ildiè in piena fase di ristrutturazione. Il tracciato dovrà essere pronto per il gran premio annuale della Formula Uno, in programma per il 21 novembre 2021. Il tracciato verrà sottoposto a modifiche anche per favorire i sorpassi, rendendo il gran premio più emozionante e coinvolgente. Le modifiche riguardano punti cardini del: curva 1 verrà allargata di 2,5 metri sulla destra. Stesso discorso ...

