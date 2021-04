GP Doha Moto2: Diggia power in FP1 (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ tempo del GP di Doha per la Moto2, con la sessione FP1. Il dominatore della scorsa settimana Sam Lowes questa volta deve accontentarsi del quarto tempo, mentre il ruolo del primatista spetta a Fabio Di Giannantonio. Il laziale di casa Gresini scende sotto i 2 minuti, con un eccellente 1’59?931. Rifila pochi centesimi a Marco Bezzecchi, che sembra più a suo agio sulla Kalex VR46. Joe Roberts strappa a Lowes il terzo tempo alla bandiera a scacchi, durante l’ultimo time attack. Si conferma Raul Fernandez, ottimo quinto, ma la top ten riserva le sorprese. Aron Canet è sesto, a dispetto di una caduta nel corso della sessione. Ai Ogura strappa un bel settimo posto, alla sua seconda gara in Moto2. Chiudono i primi dieci Xavi Vierge e Marcel Schrotter. GP Qatar, Moto2: dominio di Lowes GP Doha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ tempo del GP diper la, con la sessione FP1. Il dominatore della scorsa settimana Sam Lowes questa volta deve accontentarsi del quarto tempo, mentre il ruolo del primatista spetta a Fabio Di Giannantonio. Il laziale di casa Gresini scende sotto i 2 minuti, con un eccellente 1’59?931. Rifila pochi centesimi a Marco Bezzecchi, che sembra più a suo agio sulla Kalex VR46. Joe Roberts strappa a Lowes il terzo tempo alla bandiera a scacchi, durante l’ultimo time attack. Si conferma Raul Fernandez, ottimo quinto, ma la top ten riserva le sorprese. Aron Canet è sesto, a dispetto di una caduta nel corso della sessione. Ai Ogura strappa un bel settimo posto, alla sua seconda gara in. Chiudono i primi dieci Xavi Vierge e Marcel Schrotter. GP Qatar,: dominio di Lowes GP...

Advertising

Gazzetta_it : #Moto2 #FP1: #DiGiannantonio il più veloce in Qatar davanti a #Bezzecchi @MotoGP @FabioDiggia21 @Marco12_B - MotoLines : Moto2 Doha Grand-Prix Free Practice 1 classification - Di Giannantonio leads Bezzecchi and Roberts - automobilsport. - automobilsport : Moto2 Doha Grand-Prix Free Practice 1 classification - Di Giannantonio leads Bezzecchi and Roberts -… - sportface2016 : #Moto2, risultati prove libere #GPDoha 2021: la classifica dei tempi. #DiGiannantonio in prima posizione - dianatamantini : MOTO2 - Fabio Di Giannantonio inizia il GP di Doha col miglior crono nelle prime prove libere. Segue Marco Bezzecch… -