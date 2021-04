Gavillucci sicuro | “Ho interrotto Sampdoria -Napoli e le cose ora son cambiate”

(Di venerdì 2 aprile 2021), l’ex arbitro che interruppe Samp-del 2018 per discriminazione territoriale contro i calciatori azzurri è tornato a parlare Claudio, ex arbitro ed autore del libro ‘L’Uomo nero. Le verità di un arbitro scomodo’, è stato intervistato da CalcioToday.it. L’ex direttore di gara, in Serie A dal 2013 al 2018, è diventato noto ai media Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gavillucci sicuro

SerieANews

Comunque vada, un pezzo di Claudiogià c'è in questa nuova Aia. Non ho mai cercato ... Comunicazione? È una delle priorità nel programma di Trentalange: sonoche già ci stanno ...Comunque vada, un pezzo di Claudiogià c'è in questa nuova Aia. Non ho mai cercato ... Comunicazione? È una delle priorità nel programma di Trentalange: sonoche già ci stanno ...