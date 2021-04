E Giuseppe Conte parlò come Trapattoni (Di venerdì 2 aprile 2021) In uno slancio di coraggio, ci siamo riletti per intero il lungo discorso di Giuseppe Conte su facebook all'assemblea grillina. Poi l'abbiamo riletto. E poi ancora, una terza volta. Ma al di là della cravatta rossa e la pochette d'ordinanza, è difficile dare un senso alle sue parole: per quelli che non sono più giovanissimi, sembra di ascoltare "le interviste impossibili" della Gialappa's Band, quelle in cui Trapattoni parlava per mezz'ora senza dire nulla. Lui lo chiama "neo-movimento", ma non specifica il "neo" in cosa consista. Parla di "ecologia integrale", senza spiegare cosa voglia dire "integrale". Si inventa neologismi da settimana enigmistica: "I consumatori non devono diventare consumattori passivi, ma consumautori liberi e consapevoli". Quindi parla di "rifondazione", ma non specifica il significato della parola: "Puntare ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 aprile 2021) In uno slancio di coraggio, ci siamo riletti per intero il lungo discorso disu facebook all'assemblea grillina. Poi l'abbiamo riletto. E poi ancora, una terza volta. Ma al di là della cravatta rossa e la pochette d'ordinanza, è difficile dare un senso alle sue parole: per quelli che non sono più giovanissimi, sembra di ascoltare "le interviste impossibili" della Gialappa's Band, quelle in cuiparlava per mezz'ora senza dire nulla. Lui lo chiama "neo-movimento", ma non specifica il "neo" in cosa consista. Parla di "ecologia integrale", senza spiegare cosa voglia dire "integrale". Si inventa neologismi da settimana enigmistica: "I consumatori non devono diventare consumattori passivi, ma consumautori liberi e consapevoli". Quindi parla di "rifondazione", ma non specifica il significato della parola: "Puntare ...

