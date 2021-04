De Zerbi: “La scelta di tenere fuori Locatelli e Ferrari è stata fatta per tutelare la salute di tutti” (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ha parlato così ai microfoni di SassuoloChannel per presentare il match con la Roma, in programma domani al Mapei Stadium. Ecco le sue parole: “La decisione di estromettere Locatelli e Ferrari è stata una scelta condivisa tra me, la società e lo staff medico. Una scelta forte, fatta con fermezza e grande convinzione. La cosa facile potrebbe essere dire ‘Locatelli e Ferrari sono positivi’. No, sono negativi ad oggi ma hanno avuto contatti con il gruppo squadra Italia dove si è creato un focolaio. Abbiamo ritenuto giusto andare oltre agli interessi lavorativi personali per tutelare la salute nostra, del gruppo squadra Sassuolo, delle famiglie del Sassuolo. Ancora ieri ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto De, tecnico neroverde, ha parlato così ai microfoni di SassuoloChannel per presentare il match con la Roma, in programma domani al Mapei Stadium. Ecco le sue parole: “La decisione di estromettereunacondivisa tra me, la società e lo staff medico. Unaforte,con fermezza e grande convinzione. La cosa facile potrebbe essere dire ‘sono positivi’. No, sono negativi ad oggi ma hanno avuto contatti con il gruppo squadra Italia dove si è creato un focolaio. Abbiamo ritenuto giusto andare oltre agli interessi lavorativi personali perlanostra, del gruppo squadra Sassuolo, delle famiglie del Sassuolo. Ancora ieri ...

