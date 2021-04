Covid, anche Pula in zona rossa: tredici comuni sardi con massime restrizioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Dalla mezzanotte anche Pula, nota località turistica del sud ovest della Sardegna, entra in zona rossa a causa dell'impennata dei contagi nel territorio. Ora i comuni sardi in lockdown sono 13. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Dalla mezzanotte, nota località turistica del sud ovest della Sardegna, entra ina causa dell'impennata dei contagi nel territorio. Ora iin lockdown sono 13. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - GoalItalia : Festa nella villa di McKennie, presenti anche Dybala e Arthur Violate le norme anti-Covid: intervengono i Carabinie… - borghi_claudio : Tuttavia anche a Milano c'è un congruo numero di morti definiti covid e molti sono in terapia intensiva. Come si sp… - Brazz0 : RT @steanast: 48 donne positive al #Covid19 nel carcere di Rebibbia. Nessuna grave, per fortuna. Tra loro anche una mamma con figlio. Non l… - allattamento : Siamo di turno fino alle 8,45 della domenica di #Pasqua, poi lunedì siamo chiusi. Anche il #PuntoTamponi #covid è a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Covid, come cambiano i colori delle regioni: Lombardia in rosso anche dopo Pasqua, Campania verso ... Il Sole 24 ORE Logital in lutto, è morto Paolo Barbieri Da quasi un mese, era ancora ricoverato in ospedale, stava lottando contro il Covid. E, proprio quando pareva che potesse ... negli ultimi anni, a legare al lavoro anche la grande passione per lo ...

Bertin (Confcommercio Veneto): «Rischio scontro sociale» PADOVA - L’incontro è stato franco e dalla Regione sono venute rassicurazioni: i 18 milioni di ristori per le imprese venete di commercio e sevizi chiuse per Covid arriveranno da ... però chiedo che ...

Da quasi un mese, era ancora ricoverato in ospedale, stava lottando contro il Covid. E, proprio quando pareva che potesse ... negli ultimi anni, a legare al lavoro anche la grande passione per lo ...PADOVA - L’incontro è stato franco e dalla Regione sono venute rassicurazioni: i 18 milioni di ristori per le imprese venete di commercio e sevizi chiuse per Covid arriveranno da ... però chiedo che ...