Choc ad Aprilia | 4 ragazzi aggrediscono un 71enne | anziano colpito in faccia con un casco

(Di venerdì 2 aprile 2021) Prima la lite, poi l’aggressione nei confronti di undi 71 anni. E’ successo ieri sera addove, per cause in fase di accertamento, quattro giovani del posto hannoal volto l’uomo con un. La vittima, che aveva con sé un manganello telescopico, è stato ricoverato per emorragia celebrata all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, per via delle ferite riportate. I giovani, invece, oggi – dopo una breve attività investigativa – sono stati denunciati dai militari del n.o.r.m. del reparto territoriale Carabinieri di. Isono stati deferiti per lesioni aggravate in concorso e omissione di soccorso, mentre ilè stato ritenuto responsabile del reato di porto di armi e oggetti atti a offendere. su Il Corriere della Città.

