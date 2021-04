Cerveteri – Interventi sul verde seconda settimana aprile

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021) – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazionele del servizio di manutenzione delpubblico (urly.it/3c4gk). Gli, programmati dal 6 al 9, riguarderanno in particolare, Cerenova, Valcanneto, Sasso, Due Casette, I Terzi, Ceri e Borgo San Martino. Tra i principaliin agenda ci sarà il taglio erba e la raccolta carta sul territorio. previsti anche diversistraordinari da parte degli addetti aldi Multiservizi che riguarderanno il taglio erba su cigli e marciapiedi. In agenda anche la potatura di pini nella scuola “I Terzi” e nella scuola di Piazza Pagliuca a Due Casette. La pubblicazione dell’agendale del, così come ...