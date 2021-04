Advertising

fattoquotidiano : Catanzaro, chiuse le indagini sull’ex procuratore aggiunto Luberto e sull’ex deputato Pd Aiello: “Corruzione” - LaCnews24 : Covid, a Catanzaro lungomare e pinete chiuse fino a lunedi' #calabrianotizie #newscalabria - LaCnews24 : Corruzione, chiuse indagini sull'ex procuratore di Catanzaro Luberto l'ex deputato Aiello (Pd) #calabrianotizie… - ilquotidianoweb : #Sanità, c'è il nuovo piano per il #Suem118: chiuse quattro postazioni nel #Catanzarese #ilquotidianoweb - AnsaCalabria : Covid: dieci verbali a Catanzaro per violazioni zona rossa. Dal primo al 6 aprile chiuse ville comunali e Parco Bio… -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro chiuse

LaC news24

... il progetto finanziato dai fondi CEI 8x1000 di Caritas Italiana, voluto dalla Diocesi di... restandotra quattro mura: la convivenza, il non poter uscire e avere contatti con il mondo ...La gara si svolgerà, come da tempo accade, a portein osservanza della normativa anti - ... é reduce dal pareggio casalingo contro iled é tredicesimo a quota 35. La gara di andata, ...La mappa di colori e relative misure divide l’Italia quasi perfettamente in due, con Veneto, Marche e la provincia di Trento che si aggiungono alle regioni arancioni, mentre altre nove restano in zona ...Coronavirus in Calabria, oltre 400 nuovi casi e 12 morti nelle ultime 24 ore. La pandemia corre ancora nel territorio regionale ...