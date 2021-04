Calenda: “Pd non è un partito ma una seduta di psicanalisi collettiva” (Di venerdì 2 aprile 2021) Enrico Letta “vedrà anche Renzi”, perché “ha un approccio ‘voglio bene a tutti’. Ma anche questo approccio ha dei limiti. Io ero nel governo Letta, ho vissuto quella tregenda…”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7. “In questo momento quelli che hanno acclamato Letta sono esattamente gli stessi che l’hanno mandato a casa. Quello non è un partito, ma una grande seduta di psicanalisi collettiva -ha aggiunto il leader di Azione-. Io gli voglio bene, ma sono loro che se le dicono. Zingaretti lo ha detto andando via. Sono una comunità straordinaria ma quello che si dicono loro tra di loro è terrificante”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Enrico Letta “vedrà anche Renzi”, perché “ha un approccio ‘voglio bene a tutti’. Ma anche questo approccio ha dei limiti. Io ero nel governo Letta, ho vissuto quella tregenda…”. Lo ha detto Carloa Tagadà, su La7. “In questo momento quelli che hanno acclamato Letta sono esattamente gli stessi che l’hanno mandato a casa. Quello non è un, ma una grandedi-ha aggiunto il leader di Azione-. Io gli voglio bene, ma sono loro che se le dicono. Zingaretti lo ha detto andando via. Sono una comunità straordinaria ma quello che si dicono loro tra di loro è terrificante”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

