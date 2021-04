Bridgerton 2: uno dei protagonisti lascerà la serie (Di venerdì 2 aprile 2021) Bridgerton 2 è molto atteso dai fan, ma con la seconda stagione che si avvicina alla produzione arriva anche la brutta notizia che uno dei protagonisti lascerà la serie Brutte notizie per il pubblico di Bridgerton, la serie TV prodotta da Shonda Rhimes per Netflix e uscita a fine 2020, esattamente il 25 dicembre. La produzione ha infatti annunciato ufficialmente che un membro del cast lascerà la serie. Bridgerton 2: l’addio di uno dei protagonisti L’attore in questione è Regé-Jean Page che interpreta l’amatissimo Duca di Hastings e che dopo il grande successo che ha avuto il suo personaggio nella prima stagione, non ritornerà nella seconda. Ad annunciarlo è stato l’account ufficiale di Instagram della ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 aprile 2021)2 è molto atteso dai fan, ma con la seconda stagione che si avvicina alla produzione arriva anche la brutta notizia che uno deilaBrutte notizie per il pubblico di, laTV prodotta da Shonda Rhimes per Netflix e uscita a fine 2020, esattamente il 25 dicembre. La produzione ha infatti annunciato ufficialmente che un membro del castla2: l’addio di uno deiL’attore in questione è Regé-Jean Page che interpreta l’amatissimo Duca di Hastings e che dopo il grande successo che ha avuto il suo personaggio nella prima stagione, non ritornerà nella seconda. Ad annunciarlo è stato l’account ufficiale di Instagram della ...

