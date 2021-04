Aurora Ramazzotti e il catcalling: «I commenti peggiori dalle donne. Dicevano: ‘ma chi ti guarda?’» (Di venerdì 2 aprile 2021) Ha fatto molto parlare qualche giorno fa Aurora Ramazzotti, che sul suo profilo Instagram ha denunciato la cattiva pratica del catcalling, ovvero i fischi, i complimenti, le molestie verbali che molte donne subiscono per strada. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker però non si aspettava che le critiche più feroci le sarebbero arrivate non da uomini, ma dalle donne: «Alcuni commenti lasciano intendere che il catcalling ‘te lo devi meritare’, che non sono abbastanza bella per un fischio per strada o un commento sessista», dice Aurora oggi al Corriere della Sera. «Appena mi tolgo la giacca sportiva perché sto correndo e fa caldo devo sentire fischi, commenti sessisti e altre schifezze. Mi fa schifo e se sei una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 2 aprile 2021) Ha fatto molto parlare qualche giorno fa, che sul suo profilo Instagram ha denunciato la cattiva pratica del, ovvero i fischi, i complimenti, le molestie verbali che moltesubiscono per strada. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker però non si aspettava che le critiche più feroci le sarebbero arrivate non da uomini, ma: «Alcunilasciano intendere che il‘te lo devi meritare’, che non sono abbastanza bella per un fischio per strada o un commento sessista», diceoggi al Corriere della Sera. «Appena mi tolgo la giacca sportiva perché sto correndo e fa caldo devo sentire fischi,sessisti e altre schifezze. Mi fa schifo e se sei una ...

