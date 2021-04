Atitech, in un hangar di Capodichino l’hub vaccinale più grande del Sud. Gianni Lettieri: Un dovere civico (Di venerdì 2 aprile 2021) Entro fine mese sarà operativo a Capodichino, in uno degli hangar messo gratuitamente a disposizione da Atitech, il più grande centro vaccinale del Mezzogiorno d’Italia. “Prosegue la nostra attività di supporto per combattere l’emergenza sanitaria e tornare quanto prima alla normalità – dice il presidente di Atitech, Gianni Lettieri -. Abbiamo iniziato circa un anno fa donando 20.000 mascherine FFP2 al sistema sanitario regionale nel periodo in cui era difficile reperirle. Poi abbiamo continuato nel periodo natalizio, distribuendo gratuitamente 150 pasti al giorno dal 22 dicembre al 7 gennaio a famiglie della zona in difficoltà economiche. Intendo portare avanti questa iniziativa: non appena ci saremo lasciati alle spalle questa pandemia, continuerò la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Entro fine mese sarà operativo a, in uno deglimesso gratuitamente a disposizione da, il piùcentrodel Mezzogiorno d’Italia. “Prosegue la nostra attività di supporto per combattere l’emergenza sanitaria e tornare quanto prima alla normalità – dice il presidente di-. Abbiamo iniziato circa un anno fa donando 20.000 mascherine FFP2 al sistema sanitario regionale nel periodo in cui era difficile reperirle. Poi abbiamo continuato nel periodo natalizio, distribuendo gratuitamente 150 pasti al giorno dal 22 dicembre al 7 gennaio a famiglie della zona in difficoltà economiche. Intendo portare avanti questa iniziativa: non appena ci saremo lasciati alle spalle questa pandemia, continuerò la ...

