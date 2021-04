Vaccini | Fontana | “Con Poste il nostro programma in linea col Governo”

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Ad oggi sono stati erogate 1.629.000 dosi di vaccino, il 63% degli over 80 ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 28% la seconda. Sono molto contento nell’annunciare che ilè incon le direttive del. La conferma l’abbiamo avuta nella giornata di mercoledì 31 marzo con la visita del commissario straordinario Figliuolo”. Sono le parole di Attilio, presidente di Regione Lombardia, nella mattina di giovedì 1° aprile nella presentazione del piano di vaccinazione massiva e il nuovo sistema di prenotazione che entrerà in funzione sabato 3 aprile. “Vorrei fare il punto sui soggetti fragili, è iniziata anche con loro la campagna, e quindi vorrei rassicurare tutti che anche su questo fronte siamo pronti. Con il nuovo portale del sistema di ...

