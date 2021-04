Usa: sparatoria in California, 4 morti tra cui un bambino (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise da un uomo che ha aperto il fuoco in un edificio per uffici nella citt di Orange , a sud di Los Angeles, in California. L uomo, che ha agito per ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro persone, tra cui un, sono state uccise da un uomo che ha aperto il fuoco in un edificio per uffici nella citt di Orange , a sud di Los Angeles, in. L uomo, che ha agito per ...

Usa: sparatoria a Washington, quattro feriti ... precisando che l'area in questione è quella denominata Congress Heights, un sobborgo della capitale federale Usa. In particolare, spiegano i media locali, la sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi ...

