Un altro positivo nella Turchia dopo Demiral: è Ayhan del Sassuolo

Il Sassuolo ha comunicato che Kaan Ayhan è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale turca. Il difensore neroverde è totalmente asintomatico e sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario. Salterà sicuramente le partite con Roma e Inter, con De Zerbi che spera di recuperarlo per l'impegno col Benevento del 12 aprile.

