TSMC, investimenti record nella produzione di chip: $100 mld in 3 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) 100 miliardi di dollari in tre anni: è la cifra da capogiro che TSMC intende investire per ampliare e rinnovare le proprie capacità di produzione di chip. La notizia arriva in un periodo particolarmente critico per il mercato dei semiconduttori: la pandemia non solo ha causato ritardi nelle fabbriche, ma ha fatto schizzare alle stelle la domanda di dispositivi elettronici come computer, tablet, GPU e molto altro ancora. Il chipmaker taiwanese aveva già annunciato in precedenza che nel solo 2021 avrebbe investito 28 miliardi, ma gli ultimi sviluppi del settore l'hanno convinto a spingersi ancora più in là. Secondo informazioni interne ottenute da Bloomberg, è da oltre 12 mesi che le fabbriche di TSMC operano oltre il 100% della loro capacità e, nonostante questo, la domanda rimane ...

