Tommaso Zorzi | lo sfogo sui social | “Mi fa pena” | Le dure parole

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’influencersi è lasciato andare ad unosui. “Mi fa”, le. Che cosa è successo?(Getty Images)Il vincitore del Grande Fratello Vip 2021,, attualmente è uno degli opinionisti de L’isola dei famosi. Nel reality,affianca Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini con i suoi commenti sempre divertenti e pungenti. L’influencer, però, di recente si è lasciato andare ad unosui, in vista di alcuni fatti di attualità risalenti ai giorni scorsi.ha attaccato in particolare un personaggio molto noto sul web, preso di mira per alcune sue dichiarazioni. Le ...