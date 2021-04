Sol Cresta per PC e console annunciato da PlatinumGames con un trailer (Di giovedì 1 aprile 2021) PlatinumGames, in collaborazione con Hamster, ha annunciato Sol Cresta, un nuovo titolo che eredita lo spirito dei classici giochi shoot' em up Moon Cresta e Terra Cresta e che rappresenta il primo capitolo della serie "Neo-Classic Arcade". Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, Switch e PC (Steam). Sol Cresta è stato protagonista di un pesce d'aprile già nel 2020, ma ora sembra essere un vero gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021), in collaborazione con Hamster, haSol, un nuovo titolo che eredita lo spirito dei classici giochi shoot' em up Moone Terrae che rappresenta il primo capitolo della serie "Neo-Classic Arcade". Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, Switch e PC (Steam). Solè stato protagonista di un pesce d'aprile già nel 2020, ma ora sembra essere un vero gioco. Leggi altro...

Eurogamer_it : PlatinumGames annuncia #SolCresta per PC e console. - AkibaGamers : Era nato originariamente come pesce d'aprile 2020, ma alla fine lo #shootemup Sol Cresta è diventato realtà. - GamingTalker : Sol Cresta annunciato per davvero da PlatinumGames per PC, PS4 e Nintendo Switch - Nextplayer_it : Sol Cresta uscirà per Switch, PS4 e PC - wski_el : Gli anni passan La cresta è sempre la stessa Cambia sol il segnal che ricevo in testa Radio, G o quello che non c'è… -