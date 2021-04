Signor Sbagliato | Quando Arriva in Italia la Nuova Soap con Can Yaman!

(Di giovedì 1 aprile 2021): unaturca sta per sbarcare su Canale 5, ed ancora una volta il suo protagonista è Can Yaman. Eccole vedremo e qual è la sua trama.è laopera che ha come protagonisti Can Yaman ed Ozge Gurel. Entrambi gli attori sono noti al pubblico: Ozge Gurel aveva recitato in Cherry Season e Bitter Sweet, mentre Can Yaman è l’amatissimo protagonista di DayDreamer. Presto però laarriverà arriverà incon il nome di. Ecco i dettagli.lo vedremo in, la ...

Advertising

Cristin87876041 : @Marisabasile16 Dai che quest'estate arriva il signor sbagliato - LucianoSiri68 : @colvieux @MMmarco0 @MassimoGalli51 Gentilissima, quello che volevo dire è che quello che ha detto il signor Galli… - TheGreatOne1986 : Solo questo vi rimane da fare signor Intrieri. Dopo il solito pronostico sbagliato. - canxbian : RT @feritbeyx: Non sto piangendo,mi è solo entrato un signor sbagliato nell’occhio. - feritbeyx : Non sto piangendo,mi è solo entrato un signor sbagliato nell’occhio. -

Ultime Notizie dalla rete : Signor Sbagliato

NonSoloRiciclo

... al netto del rigoreda Cutrone . Il centravanti attualmente in forza al Valencia si è ... sono trascorsi circa dieci minuti dal fischio d'inizio delFrankowski, il punteggio ci vede ......il braccio in un duello con Iotti a metà campo e si vede rifilare il rosso diretto dal... retropassaggio di testada Angella, Boateng si avventa sul pallone e supera Minelli in uscita ...Per cui è una normativa intimamente sbagliata. A questo punto, se in natura esistono i pedofili il signor Sgarbi sostiene che la legge non debba poter stabilire che lo stupro di minorenni sia ...Lunedì ha deciso di appendere in vetrina un cartello: “Se dopo un anno siamo ancora rossi, forse avete chiuso le attività sbagliate”. La frase è una provocazione in circolazione da qualche giorno su F ...