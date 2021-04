Romanina | due denunce dopo controlli

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore Carmine Esposito, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato, diretto da Moreno Fernandez, in collaborazione con il VII Gruppo Tuscolano della Polizia Roma Capitale e con l’Ama, hanno bonificato e messo in sicurezza l’area verde confinante con Via Pasquale Stabilini. All’interno di una baracca i poliziotti hanno trovato due cittadini rumeni, un uomo ed una donna rispettivamente di 39 e 58 anni che, dentro un contenitore in vetro, custodivano gradi, stellette e bottoni utilizzati per divise di Polizia e Carabinieri: entrambi sono stati denunciati per invasione di terreni e possesso di mostreggiature delle Forze di Polizia mentre, a carico solo dell’uomo, con numerosi precedenti per reati contro la persona, e’ stato emesso anche un provvedimento di ...