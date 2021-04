Ricky Tognazzi una furia contro Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli, sui social scrive … (Di giovedì 1 aprile 2021) Da qualche giorno non si parla d’altro che della vicenda della piccola Denise Pipitone tornata alla ribalta prepotentemente dopo diciotto anni perchè è arrivata nella redazione di Chi l’ha Visto ?, il programma condotto il mercoledì sera su Rai tre da Federica Sciarelli una segnalazione. C’è chi sostiene che una ragazza russa sia andata in una trasmissione a raccontare la sua esperienza di bambina rapita a 4 anni la cui età combacerebbe con l’età di Denise Pipitone e, poichè anni fa la strada della Russia era già stata messa in conto tutti, a cominciare dalla mamma di Denise, Piera Maggio si sono immediatamente attivati per capire se si tratta veramente di Denise o meno. Negli anni, Piera Maggio è stata più e più volte illusa e per questo ha detto che intende mantenere i piedi ben piantati per terra ma sta aspettando ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 1 aprile 2021) Da qualche giorno non si parla d’altro che della vicenda della piccola Denise Pipitone tornata alla ribalta prepotentemente dopo diciotto anni perchè è arrivata nella redazione di Chi?, il programma condotto il mercoledì sera su Rai tre dauna segnalazione. C’è chi sostiene che una ragazza russa sia andata in una trasmissione a raccontare la sua esperienza di bambina rapita a 4 anni la cui età combacerebbe con l’età di Denise Pipitone e, poichè anni fa la strada della Russia era già stata messa in conto tutti, a cominciare dalla mamma di Denise, Piera Maggio si sono immediatamente attivati per capire se si tratta veramente di Denise o meno. Negli anni, Piera Maggio è stata più e più volte illusa e per questo ha detto che intende mantenere i piedi ben piantati per terra ma sta aspettando ...

