Per Mattarella la legge 121 che ha riformato la Polizia è 'un caposaldo dei nostri tempi'

AGI - I quarant'anni della legge di riforma della Polizia e i 160 dell'Unità d'Italia "sono ricorrenze tra loro intimamente collegate. La Polizia è uno dei volti dello Stato. La storia della Polizia è parte del racconto della edificazione dello Stato unitario, ne ha seguito l'evoluzione costituzionale garantendo lealtà nello svolgimento dei suoi compiti di autorità preposta al mantenimento dell'ordine pubblico". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella prefazione al volume "La riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", a cura di Carlo Mosca. "I principi ispiratori della riforma, che vanno quotidianamente vissuti per renderla effettiva - sottolinea il capo dello Stato - hanno contribuito a ribaltare l'immagine antica, forse mai totalmente rispondente alla realtà, di ...

