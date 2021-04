Parma, infortuni per Zirkzee e Brunetta: le loro condizioni (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Parma ha comunicato attraverso il report ufficiale che Joshua Zirkzee e Juan Francisco Brunetta si sono infortunati: le loro condizioni Attraverso il report ufficiale il Parma ha comunicato gli infortuni di Joshua Zirkzee e Juan Francisco Brunetta. Le loro condizioni. «Juan Francisco Brunetta è rientrato in sede dopo gli impegni con la sua Nazionale con una tendinopatia inserzionale ai flessori da controllare nei prossimi giorni. Joshua Zirkzee ha riportato, durante l’allenamento di oggi, un trauma distorsivo al ginocchio destro con sollecitazione capsulare. Nella giornata di domani verranno eseguiti gli accertamenti del caso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilha comunicato attraverso il report ufficiale che Joshuae Juan Franciscosi sono infortunati: leAttraverso il report ufficiale ilha comunicato glidi Joshuae Juan Francisco. Le. «Juan Franciscoè rientrato in sede dopo gli impegni con la sua Nazionale con una tendinopatia inserzionale ai flessori da controllare nei prossimi giorni. Joshuaha riportato, durante l’allenamento di oggi, un trauma distorsivo al ginocchio destro con sollecitazione capsulare. Nella giornata di domani verranno eseguiti gli accertamenti del caso». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

g_dimarzo : RT @napolista: Gazzetta: in Serie A il #Napoli è ottavo nella classifica degli infortunati Primo è il Parma. Il Napoli è dietro Milan, Juve… - napolista : Gazzetta: in Serie A il #Napoli è ottavo nella classifica degli infortunati Primo è il Parma. Il Napoli è dietro Mi… - fantapiu3 : #Parma, su chi puntare? Le possibile sorprese? I nostri #fantaconsigli. #fantacalcio #campionato #calciomercato… - calciodangolo_ : ??Che succede in casa #Parma? #Gervinho in forte dubbio per #Benevento, #Conti e #Cornelius ok?? - fantapiu3 : #Parma, le ultime su #Gervinho ed il report dell'#allenamento. #fantacalcio #campionato #calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma infortuni Parma, infortuni per Zirkzee e Brunetta: le loro condizioni Il Parma ha comunicato attraverso il report ufficiale che Joshua Zirkzee e Juan Francisco Brunetta si sono infortunati: le loro ...

Zola esalta Barella: 'Già a 17 anni giocava come un veterano...' ... 'Facemmo esordire Barella in occasione di una partita col Parma in Coppa Italia, fuori casa, e non ... Immobile, lo stesso Zaniolo che purtroppo ha avuto questi due brutti infortuni. Sicuramente Nicolò ...

Situazione infortuni Parma: Gervinho ancora non al meglio, Conti rientra Calcio d'Angolo Parma, infortuni per Zirkzee e Brunetta: le loro condizioni le loro condizioni Attraverso il report ufficiale il Parma ha comunicato gli infortuni di Joshua Zirkzee e Juan Francisco Brunetta. Le loro condizioni. «Juan Francisco Brunetta è rientrato in sede ...

Gli indisponibili per la 29ª giornata del fantacalcio Tra casi Covid ed infortuni gli indisponibili per la 29ª giornata del fantacalcio saranno ancora numerosi. Le squadre più colpite sono Parma e Roma. Atalanta: contro l’Udinese non ci sarà ancora ...

Ilha comunicato attraverso il report ufficiale che Joshua Zirkzee e Juan Francisco Brunetta si sono infortunati: le loro ...... 'Facemmo esordire Barella in occasione di una partita colin Coppa Italia, fuori casa, e non ... Immobile, lo stesso Zaniolo che purtroppo ha avuto questi due brutti. Sicuramente Nicolò ...le loro condizioni Attraverso il report ufficiale il Parma ha comunicato gli infortuni di Joshua Zirkzee e Juan Francisco Brunetta. Le loro condizioni. «Juan Francisco Brunetta è rientrato in sede ...Tra casi Covid ed infortuni gli indisponibili per la 29ª giornata del fantacalcio saranno ancora numerosi. Le squadre più colpite sono Parma e Roma. Atalanta: contro l’Udinese non ci sarà ancora ...