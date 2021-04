Nuove aperture in Gran Bretagna | follia nei parchi

Leggi su ck12

(Di giovedì 1 aprile 2021) Da qualche giorno in, visti i passi in avanti nelle vaccinazioni ma anche i dati positivi sulla recessione del contagio le misure di restrizione hanno subito qualche allentamento: i cittadini sono ritornati a riempiere le strade e, complice anche il bel tempo, i. Ma la nota positiva è stata macchiata da alcuni episodi spiacevoli, come riporta il Daily Mirror. (Screenshot The Mirror, FOREST RECREATION GROUND)Dopo l’allentamento delle misure restrittive, alcuni episodi spiacevoli hanno avuto seguito in: il The Mirror riporta immagini di violenza e vandalismo all’interno dei, tra risse e un caos che preoccupa. Le immagini arrivano da Hyde Park di Leeds, ma le follie hanno avuto come sede anche altribritannici e spazi ...